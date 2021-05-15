Ракеты Израиля разрушили здание с офисами СМИ в Газе

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11-этажное здание "Аль-Джаля" в секторе Газа было разрушено четырьмя израильскими ракетами. В нем располагались офисы ряда мировых СМИ, сообщает телеканал Al Arabiya.

Уточняется, что владелец здания Джавад Махди получил информацию о планируемом взрыве. Ему сообщили, что у посетителей есть час на то, чтобы покинуть высотку.

Кроме того, израильские военные разрушили здание "Бурдж-эль-Джалы", являющееся второй по величине высотной башней Газы.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах после того, как по решению израильского суда стали выселять несколько арабских семей.

Вечером 10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями. Премьер-министр страны отмечал единение граждан против врага.

По словам одного из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатана Конрикуса, по Израилю из сектора Газа с начала обострения конфликта было выпущено свыше тысячи ракет. При этом около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.