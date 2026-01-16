Певец Хулио Иглесиас отверг обвинения в домогательствах

Фото: AP/Carlos Giusti

82-летний испанский певец Хулио Иглесиас отверг обвинения женщин, которые заявили о сексуальных домогательствах с его стороны. Об этом сообщает газета ABC со ссылкой на комментарий артиста.

"Я отрицаю, что применял насилие, принуждение или относился с неуважением к какой-либо женщине", – подчеркнул Иглесиас.

Информация о домогательствах появилась 14 января. Выдвинули соответствующие обвинения две женщины, которые работали в доме Иглесиаса. Инциденты якобы произошли в 2021 году в особняках исполнителя в Доминикане и на Багамах.

На тот момент Иглесиасу было 77 лет. Одна из женщин была его домработницей, а вторая – физиотерапевтом.

