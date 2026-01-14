ElDiario.es: экс-работницы певца Хулио Иглесиаса обвинили его в домогательствах

Фото: AP Photo/Carlos Giusti

Две бывшие работницы испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание elDiario.es.

Утверждается, что инциденты произошли в 2021 году в особняках артиста в Доминиканской Республике и на Багамах. Самому Иглесиасу было тогда 77 лет. Одна женщина была его домработницей, а вторая – физиотерапевтом.

На данный момент ни Иглесиас, ни его адвокат не стали давать никаких комментариев по поводу обвинений.

