02:18

Шоу-бизнес
ElDiario.es: экс-работницы певца Хулио Иглесиаса обвинили его в домогательствах

Певца Хулио Иглесиаса обвинили в домогательствах

Фото: AP Photo/Carlos Giusti

Две бывшие работницы испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание elDiario.es.

Утверждается, что инциденты произошли в 2021 году в особняках артиста в Доминиканской Республике и на Багамах. Самому Иглесиасу было тогда 77 лет. Одна женщина была его домработницей, а вторая – физиотерапевтом.

На данный момент ни Иглесиас, ни его адвокат не стали давать никаких комментариев по поводу обвинений.

Ранее в США бывшая учительница музыки из штата Коннектикут Сиара Пикар надругалась над учеником. О случившемся пострадавший рассказал родителям, когда ему исполнилось 25 лет. После этого семья обратилась в полицию.

Кроме того, в США осудят врача Джеймса Мелади за домогательства к пациентке. Мужчину арестовали в сентябре 2024 года после того, как полиция получила видео, на котором Мелади в машине скорой помощи домогается до пациентки в бессознательном состоянии.

