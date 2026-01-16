Столичная прокуратура начала проверку после конфликта со стрельбой в Таганском районе

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура начала проверку по факту конфликта со стрельбой в Таганском районе в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Большие Каменщики. По данным прокуратуры, во время конфликта между гражданами было применено травматическое оружие. В результате есть пострадавшие, в том числе 17-летний подросток.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки, которая позволит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщали, что в результате конфликта пострадали три человека. Уточнялось, что он произошел между несколькими гражданами. Один из них начал стрельбу из светошумового пистолета.

Пострадавшие были госпитализированы. Правоохранители задержали шестерых злоумышленников.

