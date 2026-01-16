16 января, 09:18Происшествия
Столичная прокуратура начала проверку после конфликта со стрельбой в Таганском районе
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Прокуратура начала проверку по факту конфликта со стрельбой в Таганском районе в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на улице Большие Каменщики. По данным прокуратуры, во время конфликта между гражданами было применено травматическое оружие. В результате есть пострадавшие, в том числе 17-летний подросток.
Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки, которая позволит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее в ГУ МВД по Москве сообщали, что в результате конфликта пострадали три человека. Уточнялось, что он произошел между несколькими гражданами. Один из них начал стрельбу из светошумового пистолета.
Пострадавшие были госпитализированы. Правоохранители задержали шестерых злоумышленников.
Полиция начала выяснять детали стрельбы, которая произошла в Москве 15 января