16 января, 10:05

People: в США 11-летний мальчик застрелил отца, отобравшего у него игровую приставку

В США 11-летний мальчик застрелил отца из-за игровой приставки

В американском штате Пенсильвания 11-летний мальчик застрелил отца из-за игровой приставки. Об этом сообщает издание People.

Отец поругался с сыном из-за консоли Nintendo Switch, которую мужчина забрал у мальчика перед сном. Позднее ребенок отыскал ключ от сейфа и взял оттуда револьвер. Подойдя к спящему родителю, он выстрелил в него. Жена погибшего рассказала правоохранителям, что проснулась от выстрела.

"Я убил папу", – заявил мальчик после произошедшего.

Подросток рассказал, что был зол и не думал о последствиях. Ребенку предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Слушание по его делу начнется 22 января.

Ранее ребенок, находясь в спальне в частном доме в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья, ударил свою мать топором по голове. В результате женщина скончалась на месте происшествия. Подросток был задержан.

СМИ сообщили, что женщина якобы запрещала сыну играть в компьютер, отбирала телефон и ругала за прогулы школы. Как рассказала сестра убитой, именно шутеры спровоцировали в подростке злобу.

По ее словам, раньше у мальчика с матерью были ссоры из-за компьютера, но несерьезные. При этом сам подросток не состоял на учете. В школе о ребенке отзывались хорошо.

