WP: власти США начали расследование Roblox из-за симулятора убийства Кирка

Фото: 123RF/diegothomazini

Власти США начали расследование в отношении игровой платформы Roblox в связи с появлением на ней симулятора убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает газета The Washington Times.

Соответствующий контент на платформе появился почти сразу после покушения на Кирка. Причем доступ к нему имели маленькие дети. Однако спустя некоторое время Roblox удалила игру, а также около 100 других проектов, так или иначе связанных с убийством активиста.

"Генпрокурор Оклахомы Гентнер Драммонд анонсировал расследование того, может ли штат предпринять юридические действия против Roblox, которая, как он заявил, "не принимает достаточных мер безопасности и полна вредного контента и педофилов", – говорится в материале.

Кирк был убит в ходе своего выступления в американском университете штата Юта 10 сентября. После этого президент США Дональд Трамп пообещал "найти каждого", кто причастен к преступлению.

Спустя время задержали подозреваемого, им оказался 22-летний Джеймс Робинсон. 16 сентября он впервые предстал перед судом. Ему предъявили обвинения по семи пунктам и сообщили, что он будет арестован без права выхода под залог.