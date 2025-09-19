Захарова прокомментировала обвинения в использовании убийства Кирка Россией

Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию The Washington Post о том, что Россия якобы использует убийство активиста Чарли Кирка в США с целью пропаганды. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на ее телеграм-канал.

"Хочется спросить у этого издания, оно публиковало аналогичный материал о том, как США при администрации Байдена "использовали смерть Джорджа Флойда в пропагандистских целях"?" – написала Захарова.

Кирк был убит во время выступления в университете штата Юта 10 сентября. Президент США Дональд Трамп пообещал "найти каждого", кто причастен к преступлению.

Спустя время задержали подозреваемого, им оказался 22-летний Джеймс Робинсон. 16 сентября он впервые предстал перед судом, заседание транслировали несколько местных телеканалов. Робинсону официально предъявили обвинения по семи пунктам.

