Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка

Фото: x.com/FBISaltLakeCity

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка задержан.

Кроме того, он уточнил, что пока нет признаков, которые бы указывали на наличие сообщников у подозреваемого. При этом, по его словам, пока неизвестно, входил ли тот в какое-то криминальное сообщество.

В настоящее время злоумышленник "с большой долей вероятности" находится под стражей, отметил Трамп. Глава Белого дома также считает, что задержанный заслуживает смертной казни.

"Кирк был замечательным человеком, он этого не заслужил. Он работал так усердно и так хорошо, его все любили", – добавил президент США.

Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в американском университете штата Юта. СМИ писали, что тогда активист говорил о насилии в стране. По предварительным данным, стреляли в мужчину с крыши с большого расстояния.

В результате мероприятие прервали, а Кирка, получившего ранение, унесла охрана. В тот момент его состояние оценивалось как критическое. Однако через некоторое время Трамп сообщил о смерти активиста. Президент потребовал приспустить все флаги до конца недели.

Комиссар департамента общественной безопасности штата Бо Мэйсон заявлял, что атака на Кирка была целенаправленной. В свою очередь, губернатор Юты Спенсер Кокс не исключил, что в стрельбу мог быть вовлечен второй человек. После этого Трамп пообещал найти "каждого", кто причастен к убийству, в том числе выявить организации, которые спонсируют подобные преступления.

