Трамп сообщил о смерти блогера Кирка после покушения

Фото: AP Photo/John Locher

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что блогер и активист Чарли Кирк скончался после совершенного на него покушения в штате Юта. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Великий и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто в США не понимал и не обладал сердцем молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, и теперь его больше нет с нами", – написал Трамп.

Президент США и первая леди Мелания Трамп выразили соболезнования родственникам и близким Кирка.

Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в американском университете. Мероприятие прервали, а раненого унесла охрана.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. По информации СМИ, им оказался Майкл Мэллинсон, зарегистрированный демократ в штате Юта.