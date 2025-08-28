Участок Троицкой линии метро закроют до 31 августа

Новости

Новости

28 августа, 04:57

Происшествия
RMF24: экс-главу Минздрава Польши Недзельского избили за его решения в пандемию

Фото: ТАСС/EPA/ALBERT ZAWADA

Экс-главу министерства здравоохранения Польши Адама Недзельского (возглавлял ведомство с 2020 по 2023 годы. – Прим. ред.) избили в городе Седльце на востоке страны, сообщает радиостанция RMF24.

Двое мужчин напали на бывшего министра перед одним из ресторанов. При этом в момент атаки они громко критиковали решения Недзельского, которые были приняты в период пандемии COVID-19.

Сотрудники полиции уже начали проверку по факту случившегося, однако пока им не удалось никого задержать. Подробностей о состоянии Недзельского не приводится.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина с канистрой бензина хотела войти в здание канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска. Ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

По версии полиции, женщина хотела встретиться с Туском и поговорить с ним о том, что кто-то крадет ее черепицу. Она направлялась ко входу в канцелярию, но 5-литровая канистра вызвала подозрение у сотрудников спецслужб.

происшествияза рубежом

