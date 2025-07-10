Женщина с канистрой бензина задержана у здания канцелярии премьера Польши

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Пожилая женщина с канистрой бензина хотела войти в здание канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска. Ее задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря МВД Яцека Добжиньского.

По версии полицейских, женщина хотела встретиться с Туском и поговорить с ним о том, что кто-то крадет ее черепицу. Она направлялась ко входу в канцелярию, но 5-литровая канистра вызвала подозрение у спецслужб.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что внутри был бензин. Никаких опасных инцидентов или попыток поджога не произошло. При этом сама пожилая женщина не пыталась проникнуть в здание, указали в польском МВД.

Добжиньский подчеркнул, что женщина нуждалась в медицинской и психиатрической помощи, поэтому ее отправили в больницу, где она будет находиться под психиатрическим наблюдением.

Ранее мужчина напал с ножом на полицейских и зрителей на финише четвертого этапа велосипедной гонки "Тур де Франс" в Руане. От тяжелой травмы правоохранителя спас бронежилет. Полицейские были вынуждены выстрелить нападавшему в ногу, чтобы остановить его.

После задержания ему оказали медпомощь. Выяснилось, что 21-летний злоумышленник сбежал из больницы. В момент нападения он находился в невменяемом состоянии.

