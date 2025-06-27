Студент академии музыки имени Гнесиных пришел на экзамен с пистолетом и ножом

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

20-летний студент академии музыки имени Гнесиных пришел на экзамен с ножом и пневматическим пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел в здании образовательного учреждения, которое расположено на Поварской улице. По данным ведомства, молодой человек распылил перцовый газ в кабинете проректора и стал угрожать потерпевшему оружием.

В результате прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии обезвредили и задержали студента четвертого курса. Он передан правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.

По предварительным данным, мотивом стала личная неприязнь молодого человека к проректору.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Обнинска Калужской области, который напал на полицейских. По данным регионального МВД, прохожий обратился к полицейским, указав на мужчину, который находился в автомобиле и, предварительно, был пьян.

Когда правоохранители подошли к машине, местный житель вышел из нее, направил на них предмет, похожий на пистолет, и пошел к ним. Мужчина проигнорировал призывы остановиться, поэтому полиция несколько раз выстрелила в воздух из табельного оружия. В результате злоумышленника задержали.

