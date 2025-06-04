Омбудсмен Ярославская: пострадавшему при стрельбе подростку в ТиНАО провели операцию

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Подростка, который пострадал при стрельбе из пневматического пистолета в ТиНАО, прооперировали. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала в своем телеграм-канале.

"Удалось связаться с семьей пострадавшего. Проведена операция, и, к счастью, жизни ребенка ничего не угрожает. Ведется следствие: выясняется, кто именно произвел выстрел из пневматического оружия и каким образом это произошло", – отметила омбудсмен.

Ярославская выразила уверенность в том, что виновные в произошедшем понесут наказание. Омбудсмен добавила, что такие ситуации не должны оставаться безнаказанными.

Конфликт между подростками, в результате которого они ранили сверстника из пневматического оружия, произошел в Ново-Переделкине 2 июня. Ребенок получил ранения ноги, живота и шеи. После ЧП подростка доставили в больницу. В свою очередь, мать пострадавшего 12-летнего мальчика рассказала, что подростку до случившегося приходили угрозы от неизвестных через Telegram.

По факту инцидента СК завел уголовное дело о хулиганстве.