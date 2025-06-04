04 июня, 16:45Происшествия
Омбудсмен Ярославская взяла на контроль инцидент со стрельбой в мальчика в ТиНАО
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на свой контроль случай в ТиНАО, где подростки выстрелили в ребенка из пневматического оружия. Об этом она указала в своем телеграм-канале.
"Незамедлительно подключилась к ситуации. Связалась с администрацией школы, где учатся все участники конфликта. Установить контакт с семьей пострадавшего мальчика пока не удалось", – отметила она.
При этом, как сообщила Ярославская, в СМИ распространяется много недостоверной информации. Кроме того, омбудсмен не подтвердила факт буллинга. Согласно ее информации, конфликт случился на бытовой почве между школьниками 6-го, 7-го и 8-го классов.
Ярославская добавила, что мальчик получит всю необходимую поддержку.
Инцидент произошел 2 июня в Ново-Переделкине. Между подростками возник конфликт, в результате которого они ранили сверстника из пневматического оружия. Пули попали ребенку в ногу, живот и артерию в шее. Мальчика госпитализировали.
Мать пострадавшего описала своего 12-летнего сына как неконфликтного. Она обратила внимание, что какое-то время назад ему начали поступать угрозы от неизвестных через мессенджер Telegram. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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