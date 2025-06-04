СК возбудил дело после расстрела подростками ребенка из пневматики в ТиНАО

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Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как подростки выстрелили в 12-летнего мальчика, по данным СМИ, из пневматического пистолета в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя столичного СК Виталия Саксина доложить о ходе расследования дела и выявленных обстоятельствах. Выполнение данного поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.

В СКР также уточнили, что подростку уже оказана необходимая медпомощь.

Инцидент произошел 2 июня в Ново-Переделкине. Между подростками возник конфликт, в результате которого злоумышленники ранили сверстника из пневматического оружия. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

В свою очередь, мать пострадавшего мальчика описала своего 12-летнего сына как неконфликтного. Однако она обратила внимание, что какое-то время назад ему начали поступать угрозы от неизвестных через мессенджер Telegram.

Сам конфликт, по ее словам, произошел на улице Анны Ахматовой. Два 15-летних подростка выследили ее сына, когда он гулял. После этого, как заверяет женщина, злоумышленники открыли стрельбу. В результате пули попали ребенку в ногу, живот и в артерию в шее. Мальчика госпитализировали.

