СК завел дело против мужчины, ранившего девочку из пневматического пистолета

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, ранившего в столице 11-летнюю девочку из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". В ведомстве отметили, что злоумышленник целился в собаку девочки.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – добавили в пресс-службе.

Ранее в Москве были задержаны трое мужчин в возрасте от 21 до 27 лет, которых подозревают в хулиганстве после инцидента со стрельбой. По данным подмосковного МВД, один из задержанных поругался со своей сожительницей, поэтому вместе с друзьями решил приехать к ее дому.

Там они начали бить ногами и руками по входной двери квартиры, где жила женщина. Затем один из них вытащил из кармана пистолет и выстрелил из него несколько раз на лестничной площадке и на улице возле дома. Против троих подозреваемых возбуждено дело по статье о хулиганстве.