В Москве задержаны трое мужчин после стрельбы под окнами знакомой

Фото: телеграм-канал "Петровка 38"

Правоохранители в Москве задержали троих мужчин в возрасте от 21 до 27 лет, которых подозревают в хулиганстве после инцидента со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, один из задержанных поругался со своей сожительницей, поэтому вместе с друзьями решил приехать к ее дому, расположенному на Фомичевской улице. Там они начали бить ногами и руками по входной двери квартиры, где жила женщина. Затем один из них вытащил из кармана пистолет и выстрелил из него несколько раз на лестничной площадке и на улице возле дома. После злоумышленники скрылись с места происшествия.

Спустя время приехали сотрудники полиции и нашли на месте происшествия гильзы от патронов светозвукового действия. Злоумышленники были задержаны. При обыске в квартире одного из них был изъят пистолет. Его отправили на экспертизу.

В результате против троих подозреваемых возбуждено дело по статье о хулиганстве. Сейчас злоумышленники находятся в СИЗО.

Ранее в Томске были задержаны двое стрелявших из пневматического оружия по окнам Политехнического техникума. О звуках, схожих с выстрелами, сообщили в полицию очевидцы. По данным регионального УМВД, в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители начали проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

