Столичные полицейские начали проверку после ранения подростка из пневматического оружия

Фото: Москва 24

Столичные полицейские организовали проверку по факту ранения подростка из пневматического оружия. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Согласно предварительным данным, инцидент случился 2 июня в Ново-Переделкине. Там между подростками произошел конфликт.

В свою очередь, мать пострадавшего мальчика в беседе с Москвой 24 описала своего 12-летнего сына неконфликтным, однако обратила внимание, что какое-то время назад ему начали поступать угрозы от неизвестных через мессенджер Telegram.

Сам конфликт, по ее утверждению, произошел на улице Анны Ахматовой. Два подростка, которым, отметила женщина, по 15 лет, выследили ее 12-летнего сына, когда он гулял.

По ее словам, после этого они открыли стрельбу прямо на улице из пневмопистолета. В результате пули попали пострадавшему в ногу, живот и в артерию в шее. Женщина подчеркнула, что ребенку потребовалась срочная госпитализация и операция, которую провели врачи Морозовской больницы.

В настоящее время состояние мальчика стабильное, его жизнь находится вне угрозы. В свою очередь, стрелявших задержали, им мать пострадавшего требует сурового наказания.

"Я <...> хочу уничтожить этих ребят. Они должны ответить максимально за все", – подчеркнула она.

Ранее в Краснодарском крае неизвестный в костюме химзащиты застрелил мужчину. Инцидент произошел в селе Дзеберкой Туапсинского района. СМИ сообщали, что жертвой случившегося стал местный криминальный авторитет по прозвищу Красноярский.

До этого в Коряжме Архангельской области 34-летний мужчина решил пошутить и выстрелил из пневматической винтовки в лоб своей 32-летней знакомой. Женщина скончалась в больнице спустя несколько дней, не выходя из комы. Правоохранители возбудили уголовное дело.