Суд арестовал ранившего сына из пневматического оружия в Иркутске до 16 июня

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Суд в Иркутске арестовал мужчину, который в пьяном состоянии избивал своего 11-летнего сына и нанес ему ранение из пневматического оружия. Он пробудет под стражей до 16 июня, сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

По данным ведомства, врачи направили в полицию информацию о том, что во время осмотра обнаружили в области груди ребенка металлический шарик от пистолета. Как отметила прокуратура, мальчик проживает в СНТ Колобок Иркутского района. Травму он получил в январе. В ходе конфликта родителей отец выстрелил в него из пневматического оружия.

Полиция установила, что ранее судимый 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения систематически бил сына.

По данному факту заведено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего. Мужчина признал свою вину.

Ранее во Владимирской области полицейские возбудили уголовное дело против женщины, которая избивала своего 7-летнего сына-диабетика за то, что тот ел сладкие продукты. По данным региональной прокуратуры, мальчику необходимо было медицинское наблюдение, однако его мать с 2023 года не обращалась к врачам. Ребенка изъяли из семьи и передали в медучреждение.

