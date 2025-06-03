Жительница Калининграда избила медсестру с требованием удалить медкарту сына

Фото: телеграм-канал "МВД 39"

В Калининграде возбуждено дело после избиения местной жительницей школьной медсестры, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В ведомстве уточнили, что 59-летняя пострадавшая написала заявление о нападении в полицию, указав, что злоумышленница требовала вернуть ей медкарту ее сына и удалить данные о нем из электронной базы школы.

В свою очередь, телеграм-канал Amber Mash уточнил, что нарушительница хотела скрыть информацию о болезнях своего ребенка.

Сотрудница образовательного учреждения уточнила, что в результате избиения у нее диагностировали закрытую травму головы и шеи, а также сотрясение мозга и кровоподтеки.

Как пояснили в МВД, действия подозреваемой подпадают под статью об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. За это ей грозит лишение свободы до двух лет. Однако на время расследования дела женщине вручили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее житель Лобни избил до смерти мужчину. По данным подмосковного МВД, между погибшим и еще одним мужчиной возник конфликт. В результате один из них два раза ударил кулаком оппонента по лицу, от чего последний упал, ударившись головой об асфальт.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Им оказался житель Лобни 2004 года рождения. При этом в оперативных службах сообщили, что причиной конфликта стало замечание, которое погибший сделал группе молодых людей на самокатах.