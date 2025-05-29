В Абакане мужчина проломил череп собутыльника кастрюлей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Абакане местный житель поссорился со знакомым и избил его кастрюлей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на УМВД по Республике Хакасия.

По данным ведомства, мужчины распивали алкоголь в доме на улице Проточной. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого абаканец схватил кастрюлю и несколько раз ударил оппонента.

Пострадавшего доставили в больницу с переломами ребер и черепа, повреждениями внутренних органов, ссадинами и ушибами. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Благовещенске мужчина напал на девушку и ударил ее по голове металлической битой. По информации СК, инцидент произошел на улице Театральной. Преступные действия заметили прохожие, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия. Нападавший уже задержан правоохранителями.