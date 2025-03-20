В Башкирии задержали подозреваемого в избиении сожительницы до смерти

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Житель города Нефтекамска подозревается в избиении до смерти своей сожительницы, сообщила пресс-служба СКР по Башкирии.

По версии следователей, мужчина нанес женщине телесные повреждения, из-за которых она 7 марта 2025 года была доставлена в больницу. Спустя 10 дней она скончалась. По данному факту возбудили уголовное дело, согласно статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Подозреваемого задержали и провели с ним первоначальные необходимые следственные действия. В частности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что женщина познакомилась с подозреваемым около 5 лет назад, когда жила в Уфе со своим сыном. В 2022 году ее бизнес обанкротился, а новый знакомый пригласил предпринимательницу к себе в Нефтекамск. Пара стала встречаться, но их отношения были сложными – родные погибшей заявили, что они часто ссорились.

Позже у сожителей родился общий сын. Кроме того, говорилось в публикации, женщина ухаживала за пожилыми родителями своего сожителя и жаловалась на то, что ей никто не помогает. Мужчина якобы избивал ее, женщина писала заявления в полицию, но затем забирала их.

По некоторым данным, сожитель 4 марта сильно избил ее. Родные погибшей считают, что мужчина три дня не давал ей вызвать скорую. По версии сожителя, погибшая якобы была пьяна и упала сама, а затем отказывалась от помощи.

По данным телеграм-канала, женщина сначала впала в кому, затем скончалась.

Ранее мужчина избил сотрудника магазина в Москве из-за похищенных спиртных напитков. Инцидент произошел в торговой точке на Каширском шоссе. Мужчина взял с прилавка две бутылки алкоголя и прошел мимо касс, но сотрудник магазина пытался остановить злоумышленника.

Нападавшего задержали и спустя время арестовали по обвинению в разбое. Сотруднику торговой точки потребовалась медпомощь.

