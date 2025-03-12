12 марта, 16:42Происшествия
В Москве мужчина избил сотрудника магазина из-за похищенных спиртных напитков
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мужчина избил сотрудника магазина в Москве из-за похищенных спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в магазине, расположенном на Каширском шоссе. По данным ведомства, 35-летний мужчина взял с прилавка две бутылки алкоголя и прошел мимо касс, направившись в сторону выхода. Это заметил сотрудник супермаркета, который пытался остановить злоумышленника. Однако тот избил работника с целью удержания похищенного имущества.
Сотруднику магазина понадобилась медицинская помощь. Напавший мужчина был задержан. Ему предъявили обвинение в разбое, спустя время он был арестован.
Ранее житель Черемхова украл из местного магазина 11 палок колбасы, продал их, а на следующий день вернулся и был пойман сотрудниками торгового зала при попытке вынести еще 13 колбас. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанным оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Общая сумма ущерба превысила шесть тысяч рублей. Мужчина признал свою вину.
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