В Москве мужчина избил сотрудника магазина из-за похищенных спиртных напитков

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина избил сотрудника магазина в Москве из-за похищенных спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в магазине, расположенном на Каширском шоссе. По данным ведомства, 35-летний мужчина взял с прилавка две бутылки алкоголя и прошел мимо касс, направившись в сторону выхода. Это заметил сотрудник супермаркета, который пытался остановить злоумышленника. Однако тот избил работника с целью удержания похищенного имущества.

Сотруднику магазина понадобилась медицинская помощь. Напавший мужчина был задержан. Ему предъявили обвинение в разбое, спустя время он был арестован.

Ранее житель Черемхова украл из местного магазина 11 палок колбасы, продал их, а на следующий день вернулся и был пойман сотрудниками торгового зала при попытке вынести еще 13 колбас. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанным оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Общая сумма ущерба превысила шесть тысяч рублей. Мужчина признал свою вину.

