03 декабря, 13:47Происшествия
В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве покупателя директор магазина
Фото: следственный комитет РФ
В Подмосковье задержан 32-летний директор продуктового магазина, которого подозревают в убийстве покупателя. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.
По версии следствия, 30 ноября мужчина избил покупателя в подсобном помещении магазина, который находится в Раменском городском округе, а после задушил. Мотивом, как сообщили в ведомстве, стала кража потерпевшим алкоголя.
На директора магазина было возбуждено дело об убийстве. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали грабителя, который перед совершением преступления извинился перед продавщицей сетевого магазина.
По данным правоохранителей, 23-летний злоумышленник похитил выручку и сбежал с места преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
"Безопасный город": промышленные альпинисты ограбили офис в Москве