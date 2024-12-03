В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве покупателя директор магазина

Фото: следственный комитет РФ

В Подмосковье задержан 32-летний директор продуктового магазина, которого подозревают в убийстве покупателя. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 30 ноября мужчина избил покупателя в подсобном помещении магазина, который находится в Раменском городском округе, а после задушил. Мотивом, как сообщили в ведомстве, стала кража потерпевшим алкоголя.

На директора магазина было возбуждено дело об убийстве. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее полицейские Санкт-Петербурга задержали грабителя, который перед совершением преступления извинился перед продавщицей сетевого магазина.

По данным правоохранителей, 23-летний злоумышленник похитил выручку и сбежал с места преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

