Москвич получил 200 часов обязательных работ за кражу ящика пива из магазина

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Москвич украл из продуктового магазина 24 бутылки пива, за что был приговорен к 200 часам обязательных работ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные судебной инстанции.

Кражу житель столицы совершил в апреле этого года. При совершении преступления его заметил сотрудник магазина и попытался остановить злоумышленника, но похититель скрылся с места преступления.

Правоохранители предъявили ему обвинение в совершении преступления средней тяжести. При этом сам мужчина признал вину в полном объеме и попросил суд вынести приговор без проведения судебного разбирательства, в особом порядке.

Признание вины стало смягчающим обстоятельством для подсудимого. Помимо этого, суд учел и то, что у него есть малолетний ребенок.

Ранее столичные полицейские задержали четверых молодых людей, похитивших в маркетплейсе товары на 2,5 миллиона рублей. С июня по сентябрь текущего года задержанные, двое из которых работали в пункте выдачи заказов, использовали фейковые аккаунты, чтобы заказать в маркетплейсе ряд товаров.

После их поступления молодые люди вносили недостоверные данные в программное обеспечение организации, указывая отказ лжезаказчиков от получения покупок и их возврат на склад. При этом сам товар они похищали. Часть украденного правоохранители изъяли по местам проживания задержанных, остальное же имущество арестованные успели продать.