В Москве задержаны четверо молодых людей, похитивших товары в маркетплейсе на 2,5 млн рубл

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Столичные полицейские задержали четверых молодых людей, похитивших в маркетплейсе товары на 2,5 миллиона рублей, передает пресс-служба МВД России.



С июня по сентябрь текущего года задержанные, двое из которых работали в пункте выдачи заказов, использовали фейковые аккаунты, чтобы заказать в маркетплейсе ряд товаров. После их поступления молодые люди вносили недостоверные данные в программное обеспечение организации, указывая отказ лжезаказчиков от получения покупок и их возврат на склад. При этом сам товар они похищали.

Часть украденного правоохранители изъяли по местам проживания задержанных, остальное же имущество арестованные успели продать. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"). На данный момент задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее жительнице Красноярска удалось обмануть Wildberries на 1,2 миллиона рублeй. По данным ведомства, инцидент произошел весной прошлого года, когда 23-летняя девушка создала аккаунт в маркетплейсе. После того как она добавила в корзину товары и выбрала способ оплаты, вся отложенная продукция перешла в статус "оплачено" из-за сбоя в системе. В связи с произошедшим на жительницу Красноярска завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.