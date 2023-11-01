Сотрудники Wildberries украли со склада кассеты для бритья и подгузники на 5 млн рублей

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Трое мужчин, работников склада Wildberries, украли товаров на пять миллионов рублей в Коледине. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД РФ по Подмосковью.

Начальник пресс-службы Татьяна Петрова рассказала, что в полицию обратился представитель интернет-магазина и сообщил, что неизвестные украли с подмосковного склада свыше 1,5 тысячи сменных кассет для бритья, 28 пачек с подгузниками, а также пытались похитить порядка четырех тысяч единиц туши для ресниц разных производителей. Общая сумма украденного составила пять миллионов рублей.

Отмечается, что правоохранители нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин – уроженец ближнего зарубежья и ранее судимые жители Московской области и Ставропольского края, всем от 24 до 43 лет. Двух злоумышленников задержали по месту проживания, а третьего – при выезде с территории склада с партией украденного товара. Также во время обыска квартиры одного из задержанных полицейские нашли и изъяли часть похищенного имущества, добавила Петрова.

Она заявила, что злоумышленники складывали украденное внутрь гофрированных труб и загружали в машину, которая следовала в пункты выдачи. Когда автомобиль покидал территорию склада, подозреваемые перегружали похищенное к себе в машину. Позже они это продавали в городских скупках, а полученные деньги тратили по своему усмотрению, сказала Петрова.

Возбуждены уголовные дела о краже и приготовлении к краже.

Ранее сообщалось, что полицейские провели проверку на складе Wildberries в сортировочном центре "Белая дача". Правоохранители проверяли документы у работников маркетплейса, из-за этого были вероятны сбои с отгрузкой и выгрузкой товаров.

Сотрудники Wildberries арестованы по подозрению в краже товара на 5 млн рублей