Полицейские проводят проверку на складе Wildberries в СЦ "Белая дача"

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Полицейские проводят проверку на складе Wildberries в сортировочном центре (СЦ) "Белая дача". Из-за этого в течение дня могут быть перебои в работе центра, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В сообщении указано, что полицейские проверяют документы у сотрудников склада, в связи с чем могут быть сбои с отгрузкой и выгрузкой товаров.

Компания отметила, что руководство сотрудничает с правоохранителями и делает все, чтобы стабилизировать работу СЦ. В Wildberries попросили партнеров и клиентов маркетплейса отнестись с пониманием к этой ситуации.

Ранее сообщалось, что Wildberries отменит комиссию при прямой оплате картами Visa и Mastercard. Также в компании решили вернуть дополнительно удержанные деньги всем клиентам платформы.

О введенной комиссии в 3% от стоимости заказа за оплату покупки на маркетплейсе при помощи карт Visa и Mastercard стало известно 12 октября. В Wildberries сообщили, что данная информация будет показываться покупателям во время оформления заказа.

Позже Генпрокуратура РФ сообщила, что проверит Wildberries из-за введения комиссии, а также из-за взимания платы с клиентов за возврат заказов.

Wildberries вернет покупателям комиссию при оплате картами Visa и Mastercard