Генпрокуратура проверит законность введения Wildberries новых комиссий

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Генпрокуратура РФ проверит маркетплейс Wildberries из-за введения комиссий по оплате товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также из-за взимания платы с клиентов за возврат заказов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сказано в сообщении, проверка будет осуществлена по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова вместе с Роспотребнадзором и Центробанком.

"Особое внимание будет обращено на обоснованность действий указанной торговой площадки, соблюдение прав потребителей, недопущение применения незаконных схем с целью извлечения излишних коммерческих доходов", – добавили в ведомстве.

Если Генпрокуратура РФ обнаружит нарушение законов и факт ущемления прав потребителей, тогда ведомство будет вынуждено принять меры в отношении Wildberries.

Ранее появилась информация, что Wildberries ввел комиссию в 3% от стоимости заказа за оплату покупки при помощи карт Visa и Mastercard. В компании сообщили, что данная информация будет показываться покупателям во время оформления заказа. Условия договора о взимании комиссии действуют с 9 октября.

Wildberries ввел комиссию за оплату товаров картами Visa и Mastercard