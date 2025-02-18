Житель Приангарья задержан при повторной попытке украсть колбасу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Житель Черемхова украл из местного магазина 11 палок колбасы, продал их, а на следующий день вернулся и был пойман при попытке вынести еще 13 колбас. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба главка МВД РФ по Иркутской области.

По данным ведомства, изначально в полицию поступило заявление о краже 11 палок колбасы, в том числе сервелата и копченостей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который выбирал товар и прятал его в спортивную сумку. Полицейские изъяли видео и начали поиск злоумышленника, однако подозреваемый на следующий день вернулся в магазин, где его остановили работники торгового зала.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанным оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Общая сумма ущерба превысила шесть тысяч рублей. Мужчина признал свою вину и рассказал, что в первый день продал похищенное за 1,2 тысячи рублей.

Ранее в Москве мужчины пришли в один из торговых центров, где украли несколько бутылок элитного алкоголя. Затем они забрали перфоратор из строительного магазина. Злоумышленников поймали.