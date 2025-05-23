Мужчина задержан за избиение тещи до смерти на юго-западе Москвы в 2002 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мужчина задержан за избиение тещи до смерти на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

Инцидент произошел еще 4 июня 2002 года в квартире жилого дома, который расположен на улице Генерала Тюленева. По информации ведомства, во время конфликта мужчина из-за личных неприязненных отношений избил мать своей жены, в результате чего женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сперва личность злоумышленника не удалось установить. Однако следователи и криминалисты вместе с правоохранителями изучили материалы дела и собранные ранее доказательства, поэтому решили возобновить предварительное следствие.

Спустя время причастность мужчины к совершенному преступлению удалось подтвердить. Во время допроса свою вину злоумышленник признал. В связи с этим ему было предъявлено обвинение. Сейчас сотрудники столичного СК продолжают проводить следственные мероприятия для закрепления доказательственной базы.

Ранее житель Лобни избил до смерти мужчину. По данным подмосковного МВД, между погибшим и еще одним мужчиной возник конфликт. В результате один из них два раза ударил кулаком оппонента по лицу, от чего последний упал, ударившись головой об асфальт.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Им оказался житель Лобни 2004 года рождения. При этом в оперативных службах сообщили, что причиной конфликта стало замечание, которое погибший сделал группе молодых людей на самокатах.

