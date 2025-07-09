Le Parisien: мужчина напал с ножом на полицейских и зрителей "Тур де Франс" в Руане

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Мужчина напал с ножом на полицейских и зрителей на финише четвертого этапа велосипедной многодневной гонки "Тур де Франс" в Руане, сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел 8 июля. За два часа до финиша неизвестный начал угрожать ножом зрителям, которые пришли к месту окончания гонки раньше. Когда в дело вмешались полицейские, злоумышленник напал на одного из сотрудников и нанес ему удар в грудь.

От тяжелой травмы правоохранителя спас бронежилет. Для того чтобы остановить мужчину, полицейские были вынуждены выстрелить ему в ногу, однако после задержания ему оказали медицинскую помощь.

По информации журналистов, злоумышленнику 21 год. Также выяснилось, что несколько недель назад он сбежал из больницы. В момент нападения он находился в невменяемом состоянии.

Ранее 20-летний студент академии музыки имени Гнесиных пришел на экзамен с ножом и пневматическим пистолетом. Инцидент произошел в здании образовательного учреждения, которое расположено на Поварской улице. По данным ведомства, молодой человек распылил перцовый газ в кабинете проректора и стал угрожать потерпевшему оружием.

В результате прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии обезвредили и задержали студента четвертого курса. Он передан правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.