Президент Ирана Пезешкиан заявил о попытке Израиля совершить на него покушение

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что власти Израиля пытались совершить на него покушение, однако оно провалилось. Такое заявление он сделал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.

По словам иранского лидера, попытка покушения была совершена около полутора недель назад. Он уточнил, что США не были к ней причастны.

"Я был на совещании, мы обсуждали дальнейшие шаги, и с помощью разведданных от их шпионов они (Израиль. – Прим. ред.) пытались нанести удар по району, где мы проводили совещание", – рассказал Пезешкиан.

Ирано-израильский конфликт обострился 13 июня, когда Тель-Авив нанес удар по военным и ядерным объектам Тегерана. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство.

Спустя время Соединенные Штаты ударили по трем иранским ядерным объектам, после чего Иран провел военную операцию против американских баз в Катаре и Ираке.

При этом верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что его страна победила США. По его мнению, Штаты напрямую вмешались в конфликт, осознавая, что в ином случае Израиль был бы уничтожен.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп сказал, что лично спас Хаменеи от "унизительной смерти". С его слов, он знал, где укрылся верховный лидер, но не позволил Израилю или ВС США нанести удар.