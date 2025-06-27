Трамп заявил, что спас верховного лидера Ирана Хаменеи от смерти

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что лично спас верховного лидера Ирана Али Хаменеи от "унизительной смерти". Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Его страна была опустошена, его три зловещих ядерных объекта были уничтожены, и я точно знал, где он укрылся, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США, безусловно, величайшим и сильнейшим в мире, прервать его жизнь", – отметил глава страны.

По словам Трампа, также по его указу Израиль отменил крупный удар по Тегерану. При этом, как указал президент США, он остановил работу по снятию санкций с Ирана после слов Хаменеи о победе.

"В последние несколько дней я работал над возможной отменой санкций и другими мерами, которые дали бы Ирану гораздо больше шансов на полное, быстрое и всестороннее восстановление", – указал глава Белого дома.

По его мнению, санкции ударяют по Ирану. Кроме того, Трамп призвал Иран вернуться в мировое сообщество для исключения ухудшения обстановки в стране, назвав Исламскую Республику разрушенной с уничтоженными армией и экономикой.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. В тот день Тель-Авив ударил по военным и ядерным объектам Тегерана. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство.

Затем США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам. В ответ Иран провел военную операцию, ударив по американским базам в Катаре и Ираке.

При этом, по мнению Хаменеи, Иран побед Штаты. США напрямую вмешались в ближневосточный конфликт, осознавая, что в ином случае Израиль был бы уничтожен, пояснил он.

