Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил о победе над США

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Иран одержал победу над США, заявил верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи в обращении к нации.

"Мое второе поздравление посвящено победе нашего дорогого Ирана над американским режимом", – процитировала иранского лидера его пресс-служба в социальной сети X.

Хаменеи подчеркнул, силы Штатов напрямую вмешались в конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, власти США осознавали, что если бы они не предприняли такой шаг, Израиль был бы уничтожен. При этом еврейское государство едва ли не рухнуло и "было раздавлено" ударами Ирана, добавил лидер Исламской Республики.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 13 июня. Тогда Израиль начал операцию "Восходящий лев" и ударил по военным и ядерным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика атаковала ряд военных и инфраструктурных объектов еврейского государства.

Затем Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам. Они располагались в Фордо, Натанзе и Исфахане. Как заявлял американский президент Дональд Трамп, американские военные полностью уничтожили объекты по обогащению урана.

В ответ на это Иран провел операцию "Хорошая весть о победе", в ходе которой силы страны атаковали базы Штатов в Катаре и Ираке.

Спустя некоторое время Трамп заявил о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

В свою очередь, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль смог добиться исторической победы, которая сохранится в поколениях. По его словам, страна устранила угрозу уничтожения ядерными бомбами, уничтожения 20 тысяч баллистических ракет, а также заморозила ядерный проект Ирана.