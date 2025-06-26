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26 июня, 07:15

Политика

МАГАТЭ заявило, что большая часть иранского обогащенного урана уцелела

МАГАТЭ заявило, что большая часть иранского обогащенного урана уцелела

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Как полагают в МАГАТЭ, значительная часть обогащенного урана, который был у исламского государства, вероятнее всего, уцелела после ударов со стороны Израиля и США. Тегеран мог вывезти его из ядерных центров еще до атаки, передает газета The Guardian со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси.

Гросси также отреагировал на решение иранского парламента о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Он отметил, что сотрудничество Ирана с организацией – это "юридическая обязанность" до тех пор, пока страна остается участницей договора о нераспространении ядерного оружия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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