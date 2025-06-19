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19 июня, 11:30

Политика

Новости мира: усиленные меры безопасности приняли в Гааге перед стартом саммита НАТО

Новости мира: усиленные меры безопасности приняли в Гааге перед стартом саммита НАТО

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В Гааге усилили меры безопасности перед саммитом НАТО. Журналисты сообщают, что город стал похож на военную крепость. Операцию назвали "Оранжевый щит". К каждой делегации приставят полицейских, фрегаты будут патрулировать Северное море, а в небо поднимут истребители и вертолеты. В состояние боевой готовности приведут и системы ПВО, а саперы будут осматривать все помещения перед прибытием участников саммита. Главной темой встречи станут вопросы сдерживания и обороны.

Тем временем яхта Lamborghini стоимостью 4,5 миллиона долларов затонула у берегов Майами. По предварительным данным, причиной стала ошибка одного из членов экипажа. В результате пассажиры были вынуждены покинуть судно в самый разгар вечеринки. Прибывшие на место спасатели и сотрудники береговой охраны благополучно всех эвакуировали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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