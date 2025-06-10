Верховный суд Аргентины оставил в силе приговор экс-президенту Киршнер по делу о коррупции

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Верховный суд Аргентины подтвердил обвинительный приговор экс-президенту страны Кристине Фернандес де Киршнер, осужденной на шесть лет по делу о коррупции. Об этом сообщает телеканал TN.

Также Киршнер пожизненно запрещено занимать государственные должности и участвовать в выборах. Отмечается, что экс-президент исчерпала возможности для апелляции решения суда и должна отбыть наказание, но так как ей уже больше 70 лет, она может подать прошение на замену тюремного заключения домашним арестом.

Киршнер была приговорена к шести годам заключения в тюрьме по делу о коррупции в 2022 году. Суд посчитал ее виновной в "мошенническом управлении". Якобы Киршнер, занимая должность президента Аргентины с 2007 по 2015 год, способствовала тому, чтобы большинство контрактов при строительстве получали компании предпринимателя Ласаро Баеса.

Сама же Киршнер считает себя жертвой политического преследования и неоднократно заявляла о своей невиновности.