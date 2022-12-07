Суд приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер к 6 годам тюрьмы

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Суд первой инстанции приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Ее также лишили пожизненно права занимать государственные должности.

Тюремные сроки также получили предприниматель Ласаро Баес и несколько экс-чиновников.

Суд посчитал Киршнер виновной в "мошенническом управлении". В августе прокуратура потребовала назначить ей наказание в виде 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус.

Сторона обвинения утверждает, что Киршнер, которая была президентом Аргентины с 2007 по 2015 годы, якобы способствовала тому, чтобы большинство контрактов при строительстве получали компании бизнесмена Ласаро Баеса.

Сама вице-президент считает себя жертвой политического преследования и назвала суд расстрельной командой. Политик неоднократно заявляла о своей невиновности.

Как рассказал РИА Новости адвокат по уголовным делам Флавио Андрес Гарисоаин, приговор в отношении Киршнер не означает, что она немедленно будет заключена под стражу.

Он пояснил, что у обвиняемой есть право на апелляции. Этот процесс может занять годы.

"Это лишь первая [судебная] инстанция. Она может подать апелляцию, рассмотрение которой может [продлиться] до конца следующего года. Затем она может обратиться в Верховный суд Аргентины", – сказал он.

Кроме того, если приговор будет подтвержден, то к этому времени Киршнер, которой сейчас 69 лет, уже исполнится 70. Согласно законам Аргентины, в этом возрасте граждане страны отбывают срок наказания дома.

Ранее сообщалось, что на Киршнер было совершено нападение. Это произошло в сентябре этого года, когда у ее дома собрались демонстранты, чтобы поддержать вице-президента на фоне обвинений в коррупции. Злоумышленник вышел из машины, прошел через толпу и направил пистолет на лицо политика.

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