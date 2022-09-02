Неизвестный пытался убить вице-президента Аргентины Кристину Киршнер – СМИ

Фото: kremlin.ru

Неизвестный пытался убить вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, сообщает портал Urgente 24 со ссылкой на источник в министерстве безопасности страны.

Уточняется, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника.

"Вооруженный мужчина был задержан силами безопасности в тот момент, когда вице-президент прибыла в свой дом, расположенный <...> в районе Реколета в Буэнос-Айресе", – говорится в публикации.

Очевидцы рассказали изданию, что мужчина вышел из машины, прошел мимо демонстрантов, которые регулярно собираются у дома Киршнер, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции, а затем направил пистолет на лицо политика.

На видеозаписи, которую опубликовал телеканал C5N, видно, как стоявший в толпе мужчина практически вплотную приблизился к Киршнер и направил в нее оружие.

По некоторым данным, у злоумышленника был полуавтоматический пистолет 380 калибра. Отмечается, что Киршнер не пострадала.

Ранее сообщалось, что на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение. Когда политик выступал на улице в городе Нара в рамках предвыборной программы, в него два раза выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Его задержали.