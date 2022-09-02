Неизвестный пытался убить вице-президента Аргентины Кристину Киршнер – СМИ

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Фото: kremlin.ru
Неизвестный пытался убить вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, сообщает портал Urgente 24 со ссылкой на источник в министерстве безопасности страны.
Уточняется, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника.
"Вооруженный мужчина был задержан силами безопасности в тот момент, когда вице-президент прибыла в свой дом, расположенный <...> в районе Реколета в Буэнос-Айресе", – говорится в публикации.
Очевидцы рассказали изданию, что мужчина вышел из машины, прошел мимо демонстрантов, которые регулярно собираются у дома Киршнер, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции, а затем направил пистолет на лицо политика.
На видеозаписи, которую опубликовал телеканал C5N, видно, как стоявший в толпе мужчина практически вплотную приблизился к Киршнер и направил в нее оружие.
По некоторым данным, у злоумышленника был полуавтоматический пистолет 380 калибра. Отмечается, что Киршнер не пострадала.
Ранее сообщалось, что на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение. Когда политик выступал на улице в городе Нара в рамках предвыборной программы, в него два раза выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Его задержали.
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