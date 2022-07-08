Что известно об убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ

8 июля бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него покушения. 41-летнего мужчину, стрелявшего в политика, задержала полиция. Подробнее о том, что произошло и как на это отреагировало мировое сообщество, – в материале Москвы 24.



Стрельба

Нападение на 67-летнего политика произошло 8 июля около 11:30 утра (05:30 мск) в городе Нара на западе Японии. В бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ дважды выстрелили сзади во время уличного выступления. В полиции сообщили, что он был ранен в грудь и шею. Сразу же после произошедшего Абэ экстренно доставили в больницу Медицинского университета Нары. Отмечалось, что он находился в состоянии остановки сердца и дыхания.

Синдзо Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах. В августе 2020 года Абэ объявил о своей отставке в связи с проблемами со здоровьем и необходимостью прохождения курса лечения. 10 июля в Японии намечены выборы в верхнюю палату парламента Японии.

По словам очевидцев, сразу же после случившегося Абэ начали оказывать первую помощь, а преступник даже не пытался скрыться: он остался с оружием в руках, пока его не сбили стоящие рядом люди.

Нападавшего задержали на месте. По данным СМИ, им оказался 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами. Отмечается, что до 2005-го мужчина работал в Морских силах самообороны Японии в течение трех лет. Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, передает агентство "Киодо". Следователям он рассказал, что был недоволен бывшим премьером. Позже в доме Ямагами полицейские обнаружили взрывчатые вещества.

В результате Синдзо Абэ скончался в больнице. По словам главы реанимационного отделения, спасти экс-премьера не удалось, несмотря на все усилия медиков.

"Акт терроризма, которому нет оправдания"

Нападение на бывшего главу правительства Японии решительно осудили в России и мировом сообществе в целом. Свои соболезнования матери убитого экс-премьера Еко Абэ и его супруге Акиэ Абэ выразил Владимир Путин.





Владимир Путин президент России Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ. Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами.

Глава государства также отметил регулярные контакты с бывшим премьером, в ходе которых Абэ проявлял свои лучшие как профессиональные, так и личные качества. "Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", – добавил Путин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные должны понести "должную меру ответственности".



Мария Захарова Официальный представитель МИД России Ошеломлены новостью о произошедшей сегодня в Японии трагедии – покушении на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Убеждены, что те, кто планировали и совершили это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания.

Захарова также отметила "неоценимый вклад" Абэ в развитие российско-японских отношений.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что "шокирован и глубоко опечален" произошедшим. "Верный друг, яростный защитник многостороннего миропорядка и демократических ценностей. ЕС поддерживает народ Японии и премьер-министра Фумио Кисида в эти трудные времена. Глубокие соболезнования его семье", – написал он в одной из соцсетей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что "глубоко огорчен". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал убийство Абэ "чудовищным".



Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО Глубоко опечален чудовищным убийством Синдзо Абэ, защитника демократии, моего друга и коллеги на протяжении многих лет. Мои глубочайшие соболезнования его семье, премьер-министру Фумио Кисида и народу партнера НАТО – Японии в это трудное время.

В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил национальный траур 9 июля в знак "глубочайшего уважения" к Синдзо Абэ, подчеркнув, что "сегодня вся Индия скорбит вместе с Японией".

С осуждением также выступили президент Израиля Ицхак Герцог, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и многие другие мировые лидеры.