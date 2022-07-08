Что известно об убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ

8 июля бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него покушения. 41-летнего мужчину, стрелявшего в политика, задержала полиция. Подробнее о том, что произошло и как на это отреагировало мировое сообщество, – в материале Москвы 24.
Стрельба
Нападение на 67-летнего политика произошло 8 июля около 11:30 утра (05:30 мск) в городе Нара на западе Японии. В бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ дважды выстрелили сзади во время уличного выступления. В полиции сообщили, что он был ранен в грудь и шею. Сразу же после произошедшего Абэ экстренно доставили в больницу Медицинского университета Нары. Отмечалось, что он находился в состоянии остановки сердца и дыхания.
10 июля в Японии намечены выборы в верхнюю палату парламента Японии.
По словам очевидцев, сразу же после случившегося Абэ начали оказывать первую помощь, а преступник даже не пытался скрыться: он остался с оружием в руках, пока его не сбили стоящие рядом люди.
Нападавшего задержали на месте. По данным СМИ, им оказался 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами. Отмечается, что до 2005-го мужчина работал в Морских силах самообороны Японии в течение трех лет. Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, передает агентство "Киодо". Следователям он рассказал, что был недоволен бывшим премьером. Позже в доме Ямагами полицейские обнаружили взрывчатые вещества.
В результате Синдзо Абэ скончался в больнице. По словам главы реанимационного отделения, спасти экс-премьера не удалось, несмотря на все усилия медиков.
"Акт терроризма, которому нет оправдания"
Нападение на бывшего главу правительства Японии решительно осудили в России и мировом сообществе в целом. Свои соболезнования матери убитого экс-премьера Еко Абэ и его супруге Акиэ Абэ выразил Владимир Путин.
Глава государства также отметил регулярные контакты с бывшим премьером, в ходе которых Абэ проявлял свои лучшие как профессиональные, так и личные качества. "Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", – добавил Путин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные должны понести "должную меру ответственности".
Захарова также отметила "неоценимый вклад" Абэ в развитие российско-японских отношений.
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что "шокирован и глубоко опечален" произошедшим. "Верный друг, яростный защитник многостороннего миропорядка и демократических ценностей. ЕС поддерживает народ Японии и премьер-министра Фумио Кисида в эти трудные времена. Глубокие соболезнования его семье", – написал он в одной из соцсетей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что "глубоко огорчен". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал убийство Абэ "чудовищным".
В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил национальный траур 9 июля в знак "глубочайшего уважения" к Синдзо Абэ, подчеркнув, что "сегодня вся Индия скорбит вместе с Японией".
С осуждением также выступили президент Израиля Ицхак Герцог, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и многие другие мировые лидеры.