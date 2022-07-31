Несколько человек ранены при обстреле делегации лидера Гватемалы – СМИ

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Несколько человек получили ранения в результате атаки с применением огнестрельного оружия на делегацию президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Об этом в субботу сообщает Radio Sonora.

По ее данным, глава государства не пострадал.

8 июля, когда бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступал на улице в городе Нара в рамках предвыборной программы, на него произошло покушение. В политика два раза выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами. Его задержали.

Позже Ямагами заявил полицейским, что своим преступлением хотел выступить против некой группировки, к которой якобы принадлежит политик. Он рассказал, что его мать пожертвовала этой организации деньги, после чего жизнь семьи разрушилась. Нападавшему назначили обследование, чтобы понять его психическую дееспособность.

