Нападение на вице-президента Аргентины произошло из-за ее ошибок – экс-полицейский

Фото: ТАСС/EPA/Juan Mabromata

Нападение на вице президента Аргентины Кристину Киршнер могло произойти из-за ряда ошибок, которые совершили сотрудники ее охраны и она сама. Такое мнение высказал экс-полицейский Фабио, передает РИА Новости.

"Во время атаки сотрудники охраны, находившиеся рядом с ней, не заслонили вице-президента собой, чтобы получить пулю, как это должно быть. А ведь это должен быть их инстинкт", – высказался Фабио.

По его словам, никто из сотрудников охраны не достал оружие, а после нападения продолжили движение с вице-президентом по улице, когда, отметил Фабио, ее нужно было посадить в бронированную машину.

"Это потому, что охраняемые лица хотят командовать охраной", – предположил собеседник агентства.

Он отметил, что причиной невыполнения своих обязанностей сотрудниками охраны становится тщеславие должностных лиц. По словам Фабио, политик поставила в приоритет желание находиться перед камерами, что и дало нападающему возможность оказаться к ней настолько близко.

"Кроме того, нападавший смог убежать из толпы, его задержали лишь в 500 метрах от места нападения. Все и все провалились", – сказал экс-полицейский.

Он предположил, что подобное не произошло бы в России.

О нападении на вице-президента Аргентины стало известно 2 сентября. Тогда сообщалось, что злоумышленник вышел из машины, прошел мимо демонстрантов, которые регулярно собираются у дома Киршнер, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции, а затем направил пистолет на лицо политика.

На видео заметно, что мужчина приблизился к Киршнер практически вплотную. Отмечалось, что у мужчины был пистолет 380 калибра. Вице-президент не пострадала.