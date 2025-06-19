Журналист Минготе: ответ Путина по Ирану стал главным на встрече со СМИ

Фото: kremlin.ru

Ответ Владимира Путина по ситуации в Иране стал главным во время встречи с представителями международных СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил директор по международным связям агентства EFE Хосе Мануэль Санс Минготе.

"С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике", – заявил журналист в беседе с РИА Новости.

Несмотря на то что ответы президента по теме были лаконичными, они все равно были интересными, сказал Минготе.



Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информационных агентств мира заявил, что Россия готова обеспечить интересы иранской стороны в области мирного атома.

Президент уверен, что таким образом можно было бы снять озабоченности Израиля в отношении безопасности страны. Детали такого сотрудничества уже обсуждались с США, также подавались сигналы Ирану. Путин заметил, что это тонкий вопрос, в котором нужно быть очень аккуратным.

Москве удалось договориться с Тель-Авивом о защите российских строителей и специалистов, которые работают на АЭС Бушер в Иране. Помимо этого, в целостности находятся и подземные заводы. При этом Россия никому не навязывает свой вариант решения конфликта на Ближнем Востоке, отметил Путин.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня после ударов еврейского государства.

Американский лидер Дональд Трамп обратился к руководству Исламской Республики с ультиматумом. Он заявил, что Иран не может обладать ядерным оружием, поэтому ему необходимо "безоговорочно капитулировать". Также Трамп не исключил, что силы его страны могут нанести удар по ядерным объектам.



Эксперты объяснили заявления Трампа о конфликте Ирана и Израиля



