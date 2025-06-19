Путин заявил, что Иран не просит Россию о военной помощи

Фото: 123RF/alekstaurus

Руководство Ирана не просит Россию о какой-либо военной помощи. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана всегда оставалось в рамках международной нормативно-правовой базы.

"Что касается отдельных поставок: да, конечно. Мы эти поставки осуществляли в свое время. Это никак не связано с сегодняшним кризисом. Это было такое регулярное сотрудничество в военно-технической сфере – причем в рамках международных норм. Иран не просил от нас ничего, что нарушало бы известные нормы, под которыми стоит подпись РФ", – добавил он.

Путин также отметил, что договор о стратегическом партнерстве России и Ирана, который был подписан в январе 2025 года, не содержит связанных с оборонной сферой статей. По словам президента, Россия предлагала Ирану проекты в области системы противовоздушной обороны (ПВО), но тот не проявил особого интереса.

Отвечая на вопрос журналистов о гипотетическом убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Израилем или США, Путин заявил, что даже не хочет обсуждать такую возможность.

Президент заявлял, что Россия готова обеспечить интересы иранской стороны в области мирного атома, сняв таким образом озабоченности Израиля в отношении безопасности.

Он также отметил, что странам необходимо договориться так, чтобы обеспечить и право Исламской Республики на мирный атом, и безопасность еврейского государства.

Президент США Дональд Трамп провел разговор с Путиным, в ходе которого обсудил вопрос иранского кризиса, в том числе предложение Москвы о посредничестве в диалоге с Тегераном.