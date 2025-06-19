Песков: новый разговор Путина и Трампа на этой неделе не планируется

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Новый телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на этой неделе пока не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, сейчас нет таких планов", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

На днях Трамп провел разговор с Путиным, в ходе которого стороны обсудили вопросы украинского и иранского кризисов, в том числе предложение Москвы о посредничестве в диалоге с Тегераном. Президент США также выразил уверенность в достижимости урегулирования конфликта на Украине.

Путин отметил, что его потенциальная встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной. Он подчеркнул, что Москва с большим уважением относится к намерениям американского лидера возобновить отношения США с Россией в разных сферах.