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18 июня, 21:59

Политика

Песков назвал образным заявление Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным

Фото: 123RF/tennesseewitney

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал образными заявления американского лидера Дональда Трампа о недавнем разговоре с Владимиром Путиным.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, глава Белого дома использовал образное выражение, так как в условиях насыщенного информационного пространства события, которые случились несколько дней назад, воспринимаются как "вчерашние".

В среду, 18 июня, Трамп сообщил, что провел 17-го числа разговор с Путиным, в ходе которого обсудил вопросы украинского и иранского кризисов.

По его словам, российский лидер предложил посредническую помощь в конфликте Израиля и Ирана. Однако президент США заявил, что "нужно посредничать в конфликте Москвы и Киева". Глава Белого дома также выразил уверенность в достижении мира на Украине.

До этого Путин и Трамп разговаривали по телефону 14 июня. Они обсудили конфликт на Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Беседа была содержательной и полезной, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин провел телефонный разговор с Трампом

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