Ушаков допустил, что встреча Путина и Трампа может не состояться в 2025 году

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Встреча Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа может не состояться в 2025 году. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, она должна быть тщательно подготовлена.

"Идеи витают в воздухе, понятно, но – когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. То есть должна быть тщательная подготовка к этой встрече", – сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Помощник президента РФ подчеркнул, что личная встреча глав государств станет масштабным событием, которое должно привести к серьезным результатам. При этом их разговоры по телефону уже дают определенные итоги, указал Ушаков.

Однако пока конкретных договоренностей о встрече Путина и Трампа нет, добавил он.

Ранее президент США заявил, что готов при необходимости провести совместную встречу с Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. По его словам, ситуация по украинскому урегулированию прояснится в течение двух недель. Кроме того, Трамп добавил, что США начнут реагировать иначе, если им будут "морочить голову".

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Зеленским и Трампом возможна как итог конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. Однако в настоящее время никаких изменений в позиции по возможности такой встречи нет.

