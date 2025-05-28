Трамп заявил, что готов к совместной встрече с Путиным и Зеленским

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов при необходимости провести совместную встречу с Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Белого дома.

По словам лидера США, ситуация по украинскому урегулированию прояснится в течение двух недель. Такое мнение Трамп озвучил в ответ на вопрос журналистов, верит ли он, что Путин хочет завершить конфликт на Украине.

Кроме того, Трамп добавил, что США начнут реагировать иначе, если им будут "морочить голову". Он также объяснил отказ от санкций против России желанием не срывать сделку по Украине.

"Если я считаю, что близок к сделке, я не хочу все испортить. И поверьте, я куда жестче тех, о ком вы говорите", – подчеркнул американский президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Зеленским и Трампом возможна как итог конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. Однако в настоящее время никаких изменений в позиции по возможности такой встречи нет.

Так политик прокомментировал заявление Зеленского о готовности к встрече с Путиным в любом формате. Этот вопрос также обсуждали российский лидер и президент США во время телефонного разговора, который состоялся 19 мая.

В свою очередь, американский госсекретарь Марко Рубио добавил, что Москва и Вашингтон также решают вопрос о времени, месте и темах переговоров Путина и Трампа. По его словам, глава Белого дома хочет сделать это как можно скорее. Рубио также уточнил, что их встреча – единственное, что может помочь выйти из "тупика".

Между тем второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин украинского кризиса.