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Кремль продолжит поддерживать контакты с США, несмотря на критику главы Белого дома Дональда Трампа в адрес Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует МК.

Политик прокомментировал недавнее высказывание американского президента, в котором тот заявил, что Путин "играет с огнем", так как если бы не он, то "с Россией бы уже случилось много плохих вещей".

В ответ на это Песков указал, что Вашингтон и лично президент США хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта, поэтому такую эмоциональную реакцию можно понять. Тем не менее представитель Кремля подчеркнул, что есть множество нюансов, которые необходимо обсудить и которые нельзя игнорировать, исходя из национальных интересов России.

Он также отметил, что РФ активно работает над дипломатическим урегулированием конфликта, стремясь к прекращению огня.

Своей критикой Путина Трамп высказал возмущения из-за массированных ударов российской армии по украинским объектам. Эксперты предположили, что реакция американского лидера может быть связана с усталостью от урегулирования конфликта, а также с попыткой надавить на его стороны.

В свою очередь, американские СМИ считают, что заявления республиканца показывают его ухудшающееся мнение о российском коллеге. Журналисты заявили, что своими действиями Путин приблизился к разрушению "золотого моста" Трампа, который был предложен последним для восстановления отношений с РФ.

